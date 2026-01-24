Реклама

Орбан назвал Гренландию куском льда в виски Трампа

Орбан назвал Гренландию куском льда, который Трамп хочет положить в свой виски
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Гренландию куском льда, который президент США Дональд Трамп хочет положить в свой виски. Слова политика приводит РИА Новости.

«Возможно, что он всю (...) Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно. Может, он и не может положить, но этот кусок льда теперь его», — сказал венгерский премьер.

По его словам, Трамп смог «дать пинка» окончательно заглохшим международным институтам, которыми последние десятилетия руководили «воспитанные европейские академики». В частности, по мнению Орбана, американскому президенту удалось спасти НАТО, который до его возвращения в Белый дом «исчерпал себя и уже давно не работал».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что европейские политики по-прежнему допускают новые угрозы Трампа в адрес Гренландии. По словам собеседников издания, в Европе практически отсутствует уверенность в том, что трансатлантические отношения вернутся к норме.

    Орбан назвал Гренландию куском льда в виски Трампа

