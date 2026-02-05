Реклама

Трамп рассказал о симпатии к Биллу Клинтону

Трамп признался в симпатии к Биллу Клинтону из-за его хорошего отношения
Марина Совина
Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что все еще симпатизирует лидеру президенту страны Биллу Клинтону, отметив, что тот всегда хорошо к нему относился и действительно его понимал.

«Я до сих пор хорошо отношусь к Биллу Клинтону… Мне нравилось его отношение ко мне. Казалось, он меня реально чувствует. Он меня понял», — рассказал американский лидер.

Трамп также выразил тревогу по поводу преследования Билла Клинтона в контексте уголовного дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, однако одновременно подчеркнул, что, в отличие от Клинтона и его супруги Хиллари, он никогда не имел с ним никаких связей.

Ранее в Министерстве юстиции США заявили, что человек, запечатленный на одной из засекреченных фотографий экс-президента Билла Клинтона в джакузи, является «жертвой» сексуального насилия финансиста Джеффри Эпштейна.

