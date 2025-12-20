Реклама

09:27, 20 декабря 2025Мир

Клинтон на засекреченном фото в джакузи был с одной из жертв Эпштейна

CNN: Билл Клинтон на засекреченном фото в джакузи был с одной из жертв Эпштейна
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: U.S. Justice Department / Reuters

В Министерстве юстиции США заявили, что человек, запечатленный на одной из засекреченных фотографий экс-президента Билла Клинтона в джакузи, является «жертвой» сексуального насилия финансиста Джефффри Эпштейна. Об этом пишет CNN.

Как сообщает издание, на лице этого человека разместили черный прямоугольник. Это было сделано для его защиты.

Занимавший пост министра финансов США в администрации Клинтона Лоуренс Саммерс отказался от публичной жизни из-за связей с осужденным Эпштейном.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что попросит Минюст открыть расследование связей Клинтона и других лиц с Эпштейном.

Трамп показал сенаторам-однопартийцам из Республиканской партии комнату Белого дома рядом с Овальным кабинетом, где Клинтон встречался со стажеркой Левински.

