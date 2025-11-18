Мир
Экс-глава Минфина США отказался от публичной жизни из-за связей с Эпштейном

Фото: Nicholas Roberts / Reuters

Занимавший пост министра финансов США в администрации экс-президента Билла Клинтона Лоуренс Саммерс отказался от публичной жизни из-за связей с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The New York Times.

«Мне глубоко стыдно за свои действия, и я осознаю, какую боль они причинили. Я беру на себя полную ответственность за свое ошибочное решение продолжать общение с мистером Эпштейном», — заявил бывший глава Минфина США.

По данным Financial Times, экс-министр принял это решение после публикации материалов, где говорится, что он советовался с Эпштейном насчет налаживания внебрачных отношений с одной из его «подопечных».

Ранее президент США Дональд Трамп, реагируя на разоблачающие его электронные письма Эпштейна, призвал общественность обратить внимание на Билла Клинтона, Саммерса и американского предпринимателя Рида Хоффмана. По словам главы Белого дома, «они все знают» об Эпштейне.

