09:04, 5 февраля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал жизнь в США словами «за любую мелочь могут подать в суд»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российский тревел-блогер Александр, путешествующий по США, описал жизнь американцев словами «за любую мелочь могут подать в суд». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Во время туристической поездки по Америке россиянин пришел к выводу, что страховка здесь — стиль существования. Путешественник пошутил, что раз в США застраховать можно практически все, то скоро появится страхование от плохого настроения и от комментариев в интернете. Особенно «такой образ жизни» влияет на медицинские услуги. «Мы слышали истории, когда люди получали счета на тысячи долларов просто за то, что с ними поговорили. Даже без лечения. Просто посмотрели и решили, что пока жив», — объяснил Александр.

При этом, по мнению автора публикации, в охране имущества и здоровья через юридические организации есть «своя логика». Дело в том, что Штаты живут по строгим правилам и нормам. Поэтому легче заплатить, чем разбираться, кто прав, а кто виноват в инциденте. «Да, ощущение, что ты платишь за воздух. Но зато ты знаешь: если что-то случится — тебя не бросят одного. Правда, сначала выставят счет и только потом помогут», — заключил блогер.

Ранее Александр побывал в Нью-Йорке и описал его фразой «город, в котором ты никто». Соотечественник объяснил, что в этом муниципалитете никто не выглядит важным — даже люди, которые очень много зарабатывают.

