07:30, 4 февраля 2026Путешествия

Россиянин описал Нью-Йорк фразой «город, в котором ты никто»

Алина Черненко

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российский тревел-блогер Александр во время путешествия по США побывал в Нью-Йорке и описал его фразой «город, в котором ты никто». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что в этом американском городе можно быть кем угодно и выглядеть как угодно. «Тут уже все видели. Парень в пижаме среди бела дня, женщина с фиолетовыми волосами, дед с тремя собаками в коляске — вообще норма», — констатировал он.

Россиянин добавил, что в Нью-Йорке не ждут, что человек добьется успеха, будет улыбаться, соответствовать или объяснять, чем занимается. «Ты можешь быть без денег, без плана, без статуса — и это никого не волнует. Ты можешь быть с деньгами, статусом и планом — и это тоже никого не волнует. Город не подыгрывает твоему эго. Он просто живет», — отметил Александр.

Соотечественник также удивился, что в Нью-Йорке никто не выглядит важным — даже люди, которые очень много зарабатывают. Например, в кафе он встретил мужчину в потертом пальто, с кофе и бейглом, а потом случайно услышал разговор и узнал, что этот человек работает в крупной компании на Уолл-стрит.

«И вот в этом весь Нью-Йорк. Здесь твои регалии остаются дома. На улице ты такой же, как все», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер сравнил метро в Нью-Йорке и Москве. По его словам, американская подземка — «не про комфорт, а про выживание».

