Экономика
19:37, 5 февраля 2026

ЦБ захотел разобраться с качеством ипотеки

Центробанк планирует выяснить, почему в России ухудшилось качество ипотеки
Нина Ташевская
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк России (ЦБ) захотел разобраться с ипотекой в России. Регулятор планирует выяснить, почему ухудшилось качество жилищных кредитов, сообщает РИА Новости.

ЦБ собирается провести обследование ипотечных кредитов. «Обследование проводится с целью анализа кредитного качества ипотечных кредитов банков в разрезе типов льготных ипотечных программ для выявления причин ухудшения качества ипотечных кредитов и оценки системных кредитных рисков за первый квартал 2026 года», — поясняет финансовый регулятор.

Процедуру собираются провести в феврале-апреле 2026 года. Специалисты собираются проанализировать качество как рыночной, так и льготной ипотеки.

По данным ЦБ, за 2025 год объем просроченной задолженности по жилищным кредитам вырос более чем вдвое, до 205,4 миллиарда рублей.

Ранее директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил, что регулирование ставок по ипотеке, в том числе путем внедрения специальных региональных коэффициентов, поможет сделать ипотеку доступнее для россиян.

