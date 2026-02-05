Реклама

13:18, 5 февраля 2026

Умерла вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко

Артистка цирка и вдова Баталова Гитана Леонтенко ушла из жизни в возрасте 90 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представительницу семьи Баталова Татьяну Кириенко.

По информации источника, звезда цирка и танцовщица скончалась в Москве.

«Гитана Аркадьевна, вдова артиста Алексея Владимировича Баталова, скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет», — сообщила Кириенко журналистам.

Леонтенко родилась в 1935 году в цирковой семье и начала выступать уже в 1944 году, была танцовщицей на лошади. Кроме того, Гитана снималась в кино. Среди ярких эпизодических ролей выделяются картины «В городе С.» и «Старый знакомый». В браке с народным артистом она была с 1963 года.

Сам Баталов ушел из жизни в 2017 году. Ему было 88 лет. Известно, что незадолго до смерти актера к нему приходил священник, который причастил его.

