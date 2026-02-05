Реклама

09:15, 5 февраля 2026

В Белом доме пояснили позицию Трампа по ДСНВ

Bloomberg: Трамп примет решение по ДСНВ, когда посчитает нужным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп примет решение по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и объявит о нем, когда посчитает нужным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп сам определит дальнейший путь в вопросе контроля над ядерным оружием и объявит свое решение в соответствии со своим собственным графиком», — сообщил агентству неназванный представитель Белого дома.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Несмотря на то, что администрация Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

Отмечается, что нежелание Вашингтона продлить Договор связано с желанием включить в соглашение Китай.

