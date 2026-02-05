Реклама

В США объяснили нежелание Вашингтона продлить ДСНВ

CNN: Нежелание США продлить ДСНВ связано с желанием включить в соглашение Китай
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pixabay

Нежелание США продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) связано с желанием включить в соглашение Китай. Об этом пишет CNN.

«Однако истечение срока действия договора СНВ-3 знаменует собой конец эпохи не только договоров о контроле над вооружениями между "сверхдержавами", которые были сосредоточены исключительно на Москве и Вашингтоне, но и эпохи, в которой США были готовы принять ограничения на ядерное оружие», — говорится в материале.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны не последовало.

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к Москве и Вашингтону с призывом незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями.

