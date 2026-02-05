ООН призвала Россию и США возобновить переговоры по контролю над вооружениями

Гутерриш призвал РФ и США возобновить переговоры по контролю над вооружениями

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к Москве и Вашингтону с призывом незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями. Об этом пишет ТАСС.

Глава всемирной организации высказался из-за истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и согласовать последующую структуру, которая восстановит проверяемые ограничения», — обратился к двум странам генсек. По его словам, сейчас мир ожидает от России и США перехода от слов к делу.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.