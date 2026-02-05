В Эстонии произошел раскол между президентом и премьером из-за России

Bloomberg: В Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за России

В Эстонии между президентом и премьер-министром произошел раскол из-за возобновления контактов с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, президент Эстонии Алар Карис поддержал инициативу по назначению спецпосланника от Евросоюза для переговоров с Россией. При этом премьер-министр страны Кристен Михал не согласился с этой позицией, указав, что прямые переговоры с Москвой «неуместны».

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной», — подчеркнул он.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна заявил, что желание возобновить диалог с Россией, высказанное президентом Карисом, противоречит позиции Европейского союза (ЕС). По его словам, возобновление диалога с РФ продемонстрирует слабость стран Запада и посеет раздор между странами-участниками ЕС.