Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:07, 5 февраля 2026Бывший СССР

В Эстонии произошел раскол между президентом и премьером из-за России

Bloomberg: В Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии между президентом и премьер-министром произошел раскол из-за возобновления контактов с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, президент Эстонии Алар Карис поддержал инициативу по назначению спецпосланника от Евросоюза для переговоров с Россией. При этом премьер-министр страны Кристен Михал не согласился с этой позицией, указав, что прямые переговоры с Москвой «неуместны».

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной», — подчеркнул он.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна заявил, что желание возобновить диалог с Россией, высказанное президентом Карисом, противоречит позиции Европейского союза (ЕС). По его словам, возобновление диалога с РФ продемонстрирует слабость стран Запада и посеет раздор между странами-участниками ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Украинец описал полигон словами «не намного лучше Бухенвальда»

    Зеленский обратился к премьеру Польши с просьбой

    Трамп расхвалил военную мощь США

    Трамп обратился к России с одной просьбой

    В российском городе инвалид отсудил сотни тысяч рублей за падение на пандусе

    Трамп сделал неожиданное заявление о России и Украине

    В Эстонии произошел раскол между президентом и премьером из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok