11:01, 5 февраля 2026Бывший СССР

В МИД Эстонии жестко ответили на предложение президента возобновить переговоры с Россией

Глава МИД Эстонии Цахкна: Возобновление диалога с РФ противоречит позиции Европы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Желание возобновить диалог с Россией, высказанное президентом Эстонии Аларом Карисом, противоречит позиции Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Желание вступить в диалог с Кремлем (...) обернется катастрофой для Украины, поставит под угрозу безопасность самой Европы и будет полностью противоречить нынешней политике давления и изоляции», — отмечается в сообщении.

По словам Цахкны, возобновление диалога с Россией продемонстрирует слабость стран Запада и посеет раздор между странами-участниками ЕС. Ранее появилась информация, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали инициативу по назначению европейского посланника для переговоров с Россией.

В МИД России подчеркнули, что предложении лидеров двух прибалтийских стран связано с желанием сесть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта и «выйти из-под стола».

