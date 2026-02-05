Реклама

В Киеве рассказали о реакции Трампа после удара ВС России

Соскин: Трамп дал понять Зеленскому, что он виновен в ударах ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Согласно словам бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, президент США Дональд Трамп намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что именно он сам несет ответственность за удары российских Вооруженных сил (ВС). Об этом Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Вот, неделю не было таких ударов по энергетике. А ты сам виноват. Вот и получай за это», — заявил он.

Политолог утверждает, что Зеленский сознательно вводит в заблуждение, утверждая, будто Россия проигнорировала просьбу Трампа воздержаться от ударов по Украине. Однако, как подчеркнул эксперт, реальные шаги киевской власти и ее европейских союзников направлены не на мир, а на саботаж любых переговорных инициатив.

В ночь на вторник, 3 февраля, российская сторона нанесла удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. В российском Минобороны сообщали, что для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники.

