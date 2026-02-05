Реклама

01:17, 5 февраля 2026

В Китае оценили реакцию Путина на ультиматум Трампа

360kuai: Путин поддержал Китай после угроз Трампа ввести санкции против КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналисты китайского издания 360kuai оценили реакцию президента России Владимира Путина на ультиматум американского лидера Дональда Трампа и его угрозы ввести санкции против КНР. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«США грозят Китаю санкциями, если тот продолжит покупать российскую нефть. Как только об этом стало известно, Владимир Путин не смог усидеть на месте», — говорится в публикации.

По словам журналистов, Трамп хочет вернуть на рынки венесуэльскую нефть, обвалив цены на топливо и снизив инфляционное давление на Соединенные Штаты, а также пытается лишить Россию и Иран существенного источника доходов.

Китайские журналисты отметили, что Москва отреагировала быстро и неожиданно. В Пекин прибыл секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По мнению обозревателей, таким образом Кремль показал, что угрозы Вашингтона не сработали, а поддержка КНР в ключевых вопросах безопасности с российской стороны останется неизменной.

Ранее издание Baidu писало, что Россия и Китай нанесли «синхронный удар» по Японии, которая задумала обзавестись ядерным оружием.

