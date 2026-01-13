В Китае рассказали о «синхронном ударе» Москвы и Пекина по Японии

Baidu: Россия и КНР нанесли синхронный удар по захотевшей ядерное оружие Японии

Россия и Китай нанесли «синхронный удар» по Японии, которая задумала обзавестись ядерным оружием. Об этом рассказали авторы китайского издания Baidu, перевод статьи публикует АБН24.

Первой «атаковала» РФ. Baidu напомнило, что в начале декабря российское правительство расширило список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны. В него попали химические соединения и материалы, применяемые в производстве военного оборудования. «Решение России расширить эмбарго именно сейчас, несомненно, является серьезным ударом по Токио», — пишут китайские журналисты.

После этого «в дело вступил Китай». В начале января КНР уведомила Токио об отказе заключать новые контракты на поставки редкоземельных металлов. Под запрет попало сырье, которое широко используется в микроэлектронике и в военной отрасли.

«Япония, похоже, забыла, что на самом деле является бедным ресурсами островным государством. Если Китай и Россия предпримут даже незначительные действия, они легко могут перекрыть жизненно важную цепочку поставок для японской промышленности», — констатируют авторы китайского издания.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что воинственная политика Токио не будет оставлена без внимания. По его словам, Япония прошла путь от страны, не имеющей вооруженных сил, до призывов премьер-министра Санаэ Такаити поднять военный бюджет государства до двух процентов от ВВП, что соответствует стандартам НАТО.