«Четкий сигнал Токио». Путин нанес Японии «безжалостный удар», считают в Китае. Что стало причиной?

Sohu: Путин нанес мощный удар по Японии в ответ на антироссийскую риторику

По мнению китайского портала Sohu, президент России Владимир Путин нанес мощный удар по Японии в ответ на разгоревшийся в восточной стране скандал вокруг Курильских островов.

Таким ответом, как считает автор, стало закрытие въезда в РФ 30 гражданам Японии.

Запрет на въезд гражданам Японии стал безжалостным ударом, сочли в КНР

Недавно министр по делам Окинавы и северных территорий (так Токио называет южные острова Курильской гряды) Хитоси Кикавада назвал мыс на острове Хоккайдо, откуда видны Курильские острова, «самым близким местом к иностранному государству».

Японский солдат на острове Окинава Фото: Issei Kato / Reuters

Это вызвало шквал критики в стране, обрушившийся на чиновника, — в Японии подумали, что Кикавада не считает Южные Курилы частью страны. Резонанс заметили и в Москве. «Путин нанес превентивный удар по Японии, быстро обуздав ее высокомерие», — высказались в материале Sohu.

Речь идет о бессрочном запрете на въезд для 30 граждан Японии, о котором сообщило Министерство иностранных дел РФ. «Эти меры являются ответом на продолжающуюся антироссийскую политику японского правительства, связанную со специальной военной операцией», — ответили в дипведомстве.

В частности, в список попал официальный представитель МИД страны Тосихиро Китамура, журналисты ведущих японских СМИ, включая газеты «Никкэй», «Майнити», «Асахи», телеканалы «Ти-Би-Эс» и «Фудзи ТВ», а также профессора университетов и представители неправительственных организаций.

Действия Путина были безжалостными, удар был нанесен по пропагандистской машине Японии. (…) Ответ России был удивительно точным по времени — он произошел как раз в период обострения дипломатической напряженности между Китаем и Японией. Этот шаг посылает четкий сигнал Токио — Москва и Пекин не будут мириться с японскими провокациями Sohu

В материале также напомнили об обострении конфронтации Японии и Китая после того, как новый премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Токио развернет силы самообороны, если Пекин попытается силой установить контроль над Тайванем.

Санаэ Такаити Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Японскому чиновнику сделали выговор из-за слов о Курилах

Слова Кикавады во время поездки на мыс Носаппу в городе Немуро, ставшие скандальными, вызвали шквал критики, поскольку их расценили как намек на принадлежность Курил России. В тот же день генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде выговор, отметив «неуместность и двусмысленность» его слов. Он также призвал подчиненного проявлять большую внимательность.

При этом Кихара вновь напомнил, что позиция правительства Японии состоит в том, что так называемые северные территории являются «исконной территорией» страны. После этого Кикавада выступил перед бывшими жителями Курильских островов, извинился за свои слова и обещал быть осторожным в высказываниях.

Такаити же в своей инаугурационной речи заявила о желании подписать мирный договор с Россией. Она подчеркнула, что отношения с Москвой складываются непросто, однако Токио стремится их наладить.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя скандал в Японии, высказался, что подобное является внутренним делом страны, но напомнил, что территориальная принадлежность островов «ни у кого не должна вызывать сомнений».