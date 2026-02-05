Реклама

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последствия истечения срока ДСНВ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедших переговоров обсудили последствия истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильностью», — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва с уважением относится к нежеланию Китая, считающего свой ядерный потенциал несопоставимым с российским и американским, участвовать в ограничениях СНВ.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Российский лидер отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.

