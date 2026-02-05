Реклама

Экономика
17:49, 5 февраля 2026Экономика

В регионе РФ пожаловались на «лунные кратеры» вместо дорогого ремонта дороги

В Ростовской области пожаловались на недоделанный ремонт дороги за 260 млн руб.
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жители Ростовской области пожаловались на «лунные кратеры» вместо дорогостоящего ремонта дороги. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Don Mash.

По словам жителей хутора Старая Станица, ремонт дороги на улице Буденного поручил провести губернатор после того, как посетил их район. На проведение работ было выделено 260 миллионов рублей, однако люди утверждают, что подрядчик уложил асфальт лишь на въезде и выезде с улицы — в остальных частях вместо асфальта видны одни «лунные кратеры». При этом дорога ведет к популярному у туристов ландшафтному парку «Лога».

В местном Минтрансе журналистов издания «Подъем» заверили, что проект рассчитан на два года. Так, в сентябре 2025-го на улице сняли «старое изношенное покрытие», а нанесение новых слоев асфальта приостановили до апреля, когда вернется хорошая погода.

Ранее сообщалось, что в Челябинске рабочие решили уложить плитку на снег напротив здания районной администрации.

    Обсудить
