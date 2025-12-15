Реклама

Экономика
16:41, 15 декабря 2025Экономика

В российском городе решили уложить плитку на снег

В Челябинске решили уложить плитку на снег
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Челябинске рабочие уложили плитку на снег напротив здания районной администрации. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет об участке на Комсомольском проспекте. Жители пожаловались на некачественную работу и отметили, что недобросовестное исполнение происходит прямо напротив администрации. В мэрии, в свою очередь, заявили, что строители должны были уложить плитку до наступления холодов.

«Подрядчик не успел их [работы] завершить, получал неоднократные претензии от администрации Курчатовского района о нарушении сроков исполнения контракта и несоблюдении технологии. Район не планирует принимать такие работы, о чем заранее уведомил подрядчика», — объяснили в администрации. Власти добавили, что собираются расторгнуть контракт с подрядчиком.

Ранее в Калуге мэр Дмитрий Денисов отказался обещать жителям ремонт дороги, которую они чинят за свой счет в течение нескольких лет. По его словам, на работы не хватит денег.

