12:03, 5 февраля 2026

В России назвали план действий после истечения ядерного договора с США

Чепа: Россия может придерживаться принципов ДСНВ после истечения его срока
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

После истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенного с США, Россия, вероятно, продолжит придерживаться его принципов, но будет вынуждена предпринимать меры, соразмерные действиям других стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы подписали этот договор с США еще в 1972 году, — напомнил политик. — И, к сожалению, на сегодняшний день это соглашение осталось единственным из тех, которые сдерживали и Вашингтон, и нас от дальнейшей эскалации наступательного оружия».

Тем не менее, как считает Чепа, Москва продолжит придерживаться общих принципов, заложенных в ДСНВ, хотя и будет вынуждена внимательнее следить за действиями других государств.

«Мы будем наблюдать, как поведут себя и США, и другие страны-участницы ядерного клуба. И будем поступать соразмерно для защиты интересов нашей страны», — предположил депутат.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны по официальным каналам не последовало.

