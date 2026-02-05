В России указали на три ошибки Трампа в одном вопросе

Сенатор Косачев: Трамп совершает три ошибки, отказываясь продлевать ДСНВ

Российский сенатор Константин Косачев указал на три ошибки президента США Дональда Трампа в одном вопросе — речь идет об отказе продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, первая ошибка заключается в желании Трампа «продать свое согласие подороже», что снижает шансы американского лидера на получение Нобелевской премии мира.

«Раз нельзя получить выгоду сейчас, можно отложить, пока не предложат хорошую цену. Однако Россия беспокоилась о ДСНВ не потому, что ей это нужно больше, и с нее можно что-то "сторговать". Она просто вела себя как ответственная ядерная держава, понимая значение договора для судеб всего мира», — обозначил Косачев.

Второй ошибкой Трампа российский политик назвал «одержимость достижением абсолютного превосходства», подчеркнув, что попытка заставлять видеть в любом соглашении сдерживание мощи Америки совершенно бессмысленна. «У России и США паритет надолго, и не столь важно, сколько раз обе страны могут уничтожить друг друга. Никакой "Золотой купол" на это не повлияет, не нужно иллюзий», — пояснил он.

Третьей ошибкой Косачев назвал отказ Трампа продлевать ДСНВ, пока не урегулирован украинский конфликт.

Кроме того, сенатор указал на опасность таких решений, так как они могут дать неверный сигнал неядерным державам, которые получат новые стимулы к разработке и производству ядерного оружия.

«Что еще опаснее – из-за такого отношения США может посыпаться вся система ядерного нераспространения (...) Это значит, что шансы на применение [ядерного оружия] значительно вырастут. Хотят ли этого американцы?» — заключил Косачев.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны по официальным каналам не последовало.