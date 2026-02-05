В российском городе инвалид отсудил сотни тысяч рублей за падение на пандусе

В Воронеже инвалид I группы отсудил 379 тысяч рублей за падение на пандусе. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел в январе 2026 года: при спуске с пандуса с придомовой территории на улице Переверткина мужчина упал с коляски из-за наледи и снега. Поскольку подняться самостоятельно он не смог, житель Воронежа попросил помощи у прохожих. Позднее на место приехали медики, которые диагностировали ему перелом ног.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что управляющая компания, обслуживающая в том числе придомовую территорию на улице Переверткина, не выполняла свои обязанности по надлежащей уборке двора от снега и льда, а также не оборудовала пандус противоскользящим покрытием. После вмешательства ведомства между коммунальщиками и пострадавшим было заключено соглашение о возмещении ущерба. Так, управляющая организация согласилась добровольно выплатить инвалиду 79 тысяч рублей за лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В пресс-службе уточнили, что на данный момент сумма выплачена пострадавшему целиком.

