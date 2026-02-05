Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:21, 5 февраля 2026Экономика

В российском городе инвалид отсудил сотни тысяч рублей за падение на пандусе

В Воронеже инвалид I группы отсудил 379 тысяч рублей за падение на пандусе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Воронеже инвалид I группы отсудил 379 тысяч рублей за падение на пандусе. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел в январе 2026 года: при спуске с пандуса с придомовой территории на улице Переверткина мужчина упал с коляски из-за наледи и снега. Поскольку подняться самостоятельно он не смог, житель Воронежа попросил помощи у прохожих. Позднее на место приехали медики, которые диагностировали ему перелом ног.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что управляющая компания, обслуживающая в том числе придомовую территорию на улице Переверткина, не выполняла свои обязанности по надлежащей уборке двора от снега и льда, а также не оборудовала пандус противоскользящим покрытием. После вмешательства ведомства между коммунальщиками и пострадавшим было заключено соглашение о возмещении ущерба. Так, управляющая организация согласилась добровольно выплатить инвалиду 79 тысяч рублей за лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В пресс-службе уточнили, что на данный момент сумма выплачена пострадавшему целиком.

Ранее стало известно, что в Уфе пенсионерке на голову рухнула глыба льда с крыши дома. Женщина выжила, однако получила множественные травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Украинец описал полигон словами «не намного лучше Бухенвальда»

    Зеленский обратился к премьеру Польши с просьбой

    Трамп расхвалил военную мощь США

    Трамп обратился к России с одной просьбой

    В российском городе инвалид отсудил сотни тысяч рублей за падение на пандусе

    Трамп сделал неожиданное заявление о России и Украине

    В Эстонии произошел раскол между президентом и премьером из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok