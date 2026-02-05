В США увидели «совсем другой» российский Су-57 для Индии

19FortyFive: Индия получит от России совсем другой истребитель Су-57

Индия получит от Москвы «совсем другой» истребитель пятого поколения Су-57, чем у России, утверждает обозреватель американского журнала 19FortyFive Рубен Джонсон.

Автор пишет, что Москва и Нью-Дели ведут переговоры по перспективам Су-57 в Индии. «Рассматриваются три варианта приобретения [истребителя пятого поколения]: небольшая закупка готовой продукции у России, лицензионное производство с ограниченными изменениями или амбициозный совместный проект разработки, который может привести к созданию сильно модифицированного самолета с гарантированным доступом к данным, но по значительно более высокой цене», — пишет обозреватель.

По его оценке, в итоге индийский Су-57 может оказаться совсем другим самолетом, чем российский, и вдвое дороже последнего. Индийский Су-57Э станет в значительной степени локализованной индийско-российской промышленной инициативой, которая максимально использует индийские подсистемы и модификации оригинальной конструкции, — отмечает автор.

Джонсон уверяет, что, поскольку индийский истребитель четвертого поколения Су-30МКИ, производство которого локализовано в Индии, стоит вдвое дороже российского Су-30СМ, то и стоимость истребителя Су-57 для Нью-Дели в итоге окажется вдвое выше, чем он обходится Москве.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Индия в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57.