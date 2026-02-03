Реклама

02:33, 3 февраля 2026Наука и техника

На Западе объяснили «неудачу» российского Су-35 в Индии

MWM: Индия не согласилась на сделку с Россией по истребителю Су-35 из-за Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Индия в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57, объясняет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что «неудача» Су-35 связана с тем, что Москва и Нью-Дели далеко продвинулись в переговорах по лицензионному производству российских истребителей пятого поколения Су-57, предполагающему модернизацию заводов, выпускающих боевые самолеты четвертого поколения Су-30МКИ.

«Хотя Су-30МКИ широко считался самым совершенным истребителем в мире, когда он впервые поступил на вооружение в 2002 году, технологическая разница между более старым самолетом и Су-35 была относительно незначительной, учитывая двенадцать лет, разделявших их поступление на вооружение», — говорится в публикации.

Там отмечается, что вместо того, чтобы получить новые Су-35, якобы незначительно отличающиеся от модернизированных Су-30МКС, индийская сторона предпочла модернизировать последний и получить новейший Су-57.

Ранее обозреватель американского журнала 19FortyFive Харрисон Касс заметил, что Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам впечатляет, однако у него есть серьезная проблема — «большая радиолокационная заметность и более слабая система объединения данных и сетевого взаимодействия, чем у ведущих западных и китайских истребителей».

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-35С остается одним из самых востребованных самолетов Воздушно-космических сил России.

