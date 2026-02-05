Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:52, 5 февраля 2026Бывший СССР

В трех украинских городах прогремели взрывы

В Киеве, Сумах и Харькове произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В трех украинских городах — Киеве, Сумах и Харькове — прогремели взрывы, об этом сообщает издание «Общественное».

По информации журналистов, в столице прозвучало минимум два взрыва, была объявлена воздушная тревога.

Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Киев атаковали ударные беспилотники, в нескольких местах возникли пожары.

Ранее, 4 февраля, Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Целями атак стали объекты, используемые в интересах украинского военно-промышленного комплекса, пояснили в оборонном ведомстве. Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В новой школе в российском регионе обрушилась крыша

    Названа доля готовых на зарплату в конверте россиян

    ФСБ задержала промышляющих на похищении данных россиян киберпреступников

    Раскрыто состояние попавших в больницу с ожогами подростков после нападения

    В Киеве поспорили из-за подписания мирного соглашения с Россией

    Тревел-блогер описал жизнь в Лондоне словами «европейская столица краж»

    Раскрыты неочевидные причины развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok