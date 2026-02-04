Реклама

14:56, 4 февраля 2026Россия

Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Baluk / Reuters

Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сводке министерства о ходе спецоперации.

Целями атак стали объекты, используемые в интересах украинского военно-промышленного комплекса, пояснили в оборонном ведомстве. Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Удары наносились дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, следует из сообщения.

Также 4 февраля Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Степановка Донецкой народной республики (ДНР). Выход на административные границы ДНР, соответствующие границам бывшей Донецкой области, неоднократно заявлялся как одна из целей СВО.

