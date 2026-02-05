Вероятность снижения курса доллара ниже 50 рублей оценили

Депутат Кравченко: Теоретически доллар может опуститься до 50 рублей

При определенных условиях доллар в России может опуститься до 50 рублей или ниже, но это может привести к трудностям внутри страны, в том числе с бюджетом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы внимательно следим за валютными колебаниями, но, в свою очередь, могу сказать, что базовым сценарием все еще остается валютный коридор 75-80 рублей к концу первого полугодия этого года, а к концу [года] — 85-90 рублей», — сказал Кравченко.

Среди тех событий, которые могли бы обеспечить падение доллара до 50 рублей и ниже, он назвал потенциальную политическую турбулентность в США и при этом одновременный резкий всплеск иностранных инвестиций в экономику России, например, в случае окончания специальной военной операции.

При стечении таких сценариев мы конечно возможно сможем увидеть доллар за 50 или даже ниже, но скажу, что это не приоритетный и не желанный для нас сценарий. В первую очередь из-за того, что в таком валютном коридоре наша продукция становится менее конкурентной на зарубежных рынках и возникнут определенные проблемы с бюджетом, потому что он сверстан при коридоре близком к 80 рублей» Денис Кравченко

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что текущие рыночные тенденции делают возможным дальнейшее резкое падение курса доллара. В ответ на вопрос о том, чего ждать в ситуации снижения курса американской валюты до 75-76 рублей, парламентарий напомнил о прогнозах, предусматривающих падение доллара до 40 рублей.