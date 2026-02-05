В Госдуме высказались о перспективах падения курса доллара до 40 рублей

Аксаков: Текущие тенденции на рынках ведут к падению курса доллара до 40 рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что дальнейшее резкое падение курса доллара делают возможным текущие рыночные тенденции. Он обратил внимание, что «американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной», а Центробанк (ЦБ) и правительство России проводят достаточно сбалансированную финансовую политику, которая не работает на ослабление нацвалюты. Высказывания депутата приводит «Парламентская газета».

В ответ на вопрос корреспондента о том, чего ждать в ситуации снижения курса американской валюты до 75-76 рублей, парламентарий напомнил о прогнозах, предусматривающих падение доллара до 40 рублей. Отметив отсутствие уверенности в таких перспективах, Аксаков подчеркнул, что «мировая экономика, в силу увеличения ее дискретности, всех потрясений, которые сейчас происходят, развивается в том направлении, что доллар может и дальше терять свои позиции».

«Страны БРИКС сейчас в значительной степени отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов между собой национальные валюты», — напомнил он.

В прошлом году Кирилл Тремасов, советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, допустил снижение курса доллара до 50 рублей в том случае, если американцы надолго потеряют контроль над инфляцией, а в России наступит ценовая стабильность.