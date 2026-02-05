Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:35, 5 февраля 2026Забота о себе

Врач призвал отказаться от некоторых продуктов на завтрак ради психического здоровья

Психиатр Амен предупредил о рассеянности в течение дня из-за хлопьев на завтрак
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Buntovskikh Olga / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Дэниел Амен предупредил, что некоторые популярные продукты, которые обычно едят на завтрак, негативно сказываются на психическом здоровье. Его слова приводит издание Metropoles.

По словам Амена, люди, которые имеют напряженный график, обычно отдают предпочтение быстрым перекусам с утра. Речь идет о мюсли в форме батончиков, хлопьях, овсянке с добавленным сахаром и других сладких продуктах, пояснил он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

«Сахар и продукты, которые быстро превращаются в сахар, — это худшая пища для употребления по утрам», — предупредил врач. Доктор утверждает, что сначала человек действительно почувствует прилив энергии, но он будет кратковременным. Затем у него появятся трудности с концентрацией внимания и рассеянность, которые сохранятся в течение всего дня. В связи с этим от перечисленных продуктов на завтрак стоит отказаться, призвал Амен.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, кому противопоказан белый хлеб. Этот продукт стоит исключить из рациона людям с синдромом раздраженного кишечника, заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина сообщил о прогрессе по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин неделю наказывал десятилетнего пасынка при помощи металлической цепи

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok