Юриста-извращенца поймали во время тайной съемки посетительниц женского туалета

В Таиланде юриста поймали во время тайной съемки женщины в туалете

В Таиланде женщина помогла поймать юриста-извращенца, который тайно снимал посетительниц женского туалета на заправке. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел недалеко от популярного пляжа Бангсеан в провинции Чонбури. Пхавида Сиангван рассказала, что после посещения пляжа вместе с бойфрендом зашла в туалет на заправочной станции. Находясь в кабинке она заметила, что на мокром полу отражается некто, находящийся в соседней кабинке. Сиангван призналась, что сначала приняла незнакомца за приведение, но потом поняла, что это человек, который вел тайную съемку. Она подождала на улице, и через некоторое время из туалета вышел мужчина.

Женщина позвала своего возлюбленного и они потребовали от извращенца удалить запись. Однако он заявил, что ничего не снимал, отказался показывать телефон и попытался скрыться. Пострадавшая вызвала полицию. Вскоре мужчину задержали и изъяли у него телефон. В его устройстве сотрудники полиции обнаружили четыре снимка Сиангван и более 1000 других снимков, включая фото школьниц.

В автомобиле мужчины оказались его адвокатское удостоверение и многочисленные рабочие документы. Сиангван также нашла номер возлюбленной мужчины, позвонила ей и рассказала о его поведении. Девушка сказала, что знала о его тайной страсти. По ее словам, из-за склонности к подглядыванию юрист уже попадал под арест.

Сиангван подала в суд на юриста-извращенца. В данный момент его освободили под залог.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудник полиции украл трусики у женщины во время обыска. Его приговорили к тюремному заключению.