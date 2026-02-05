Реклама

Зеленский раскрыл детали обмена пленными с Россией

Зеленский: Украина вернула из плена 157 бойцов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украина в ходе последнего обмена пленными вернула из России 157 бойцов. Детали обмена раскрыл в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы возвращаем наших людей домой — 157 украинцев. Это военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в результате обмена на Украину были также возвращены гражданские лица.

Об обмене пленными России и Украины стало известно 5 февраля. С территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. На данный момент военнослужащие находятся на территории Белоруссии.

