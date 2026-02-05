InfoBRICS: Зеленский может столкнуться с кризисом хуже конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с кризисом хуже вооруженного конфликта с Россией, если не проведет выборы в стране. Об этом пишет издание InfoBRICS.

В статье отмечается, что грядущий крах украинских войск на поле боя и коллапс государственных институтов осложняют политическую ситуацию на Украине. По словам автора материала, украинцы понимают, что Зеленский намерен «оставаться у власти бесконечно», отказываясь от проведения выборов и не позволяя оппозиции высказываться.

«Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего», — резюмирует издание.

Ранее Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Он также подчеркнул, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.