Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:28, 5 февраля 2026Бывший СССР

Зеленского предупредили об угрозе хуже конфликта с Россией

InfoBRICS: Зеленский может столкнуться с кризисом хуже конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с кризисом хуже вооруженного конфликта с Россией, если не проведет выборы в стране. Об этом пишет издание InfoBRICS.

В статье отмечается, что грядущий крах украинских войск на поле боя и коллапс государственных институтов осложняют политическую ситуацию на Украине. По словам автора материала, украинцы понимают, что Зеленский намерен «оставаться у власти бесконечно», отказываясь от проведения выборов и не позволяя оппозиции высказываться.

«Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего», — резюмирует издание.

Ранее Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Он также подчеркнул, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Белгород подвергся ракетному обстрелу

    На Украине произошла загадочная смерть мобилизованного в ТЦК

    «Флот был обезглавлен». 45 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил их багаж?

    Дмитриев жестко ответил на скандал вокруг Эпштейна

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Незнакомцы в костюмах Робина Гуда стали воровать еду и раздавать ее прохожим

    Зеленского предупредили об угрозе хуже конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok