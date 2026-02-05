Реклама

Женщина пошла в туалет на работе и неожиданно родила ребенка

В США женщина узнала о беременности на работе и родила ребенка в туалете
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sarah La Croix / Shutterstock / Fotodom

Сотрудница почтового центра FedEx в США не знала о своей беременности и родила мальчика на полу туалета. Об этом сообщает WION.

Аметист Блумберг завершала ночную смену на работе, когда почувствовала необходимость справить нужду. Она пошла в туалет, однако, сев на унитаз, не смогла подняться с него. Женщина ощутила голову младенца между ног, сумела открыть дверь и позвать на помощь. Прибывшие на место пожарные приняли у нее роды. Мальчик по имени Оникс Кинг Истерли весом около трех килограммов появился на свет в 08:33, всего через четыре минуты после прибытия спасателей.

Как рассказала Блумберг, у нее не было никаких типичных симптомов беременности, более того, она даже похудела за последние девять месяцев. Моментом озарения стали схватки. «Единственное, что я ощутила, — это боль в спине из-за потуг. И когда он опускался, я почувствовала его движение», — пояснила она. Это уже второй ребенок Блумберг, и новорожденного в шутку называют «ребенком от FedEx».

Ранее в США врачи во время плановой операции обнаружили ребенка в животе у пациентки. Мальчик развивался вне матки и оказался совершенно здоров.

