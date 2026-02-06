Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:26, 6 февраля 2026Ценности

36-летняя звезда «Ералаша» показала лицо без макияжа

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anna_tsukanova_kott

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала лицо без макияжа. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда юмористического киножурнала «Ералаш» предстала на размещенном селфи в розовой шапке и кремовом свитере. При этом она отказалась от декоративной косметики, продемонтсрировав естественную внешность.

В свою очередь, в подписи знаменитость указала, что собирается озеленить квартиру.

В августе 2025 года Анна Цуканова-Котт снялась топлес после свадьбы. Артистка вышла замуж за режиссера Михаила Врубеля. При этом январе того же года она рассказала о разводе с режиссером и сценаристом Александром Коттом после 18 лет брака. Пара воспитывает двух общих детей — сына Михаила и дочь Лею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Цены на продовольствие в мире снизились пятый месяц подряд

    Напуганные люди стали молиться крокодилам

    Россиянам перечислили способы повышения стоимости машины на вторичном рынке

    Приходивший гостем на ЧБД Вассерман высказался о запрете на въезд Сабурову в Россию

    Доля России на ключевом нефтерынке обвалилась

    Раскрыта дата выхода нового iPhone

    Частоту аварий с каршеринговыми машинами объяснили словами «водят абы как»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok