6 февраля в мире отмечают День бармена и Всемирный день отказа от мобильного телефона. Православные вспоминают блаженную Ксению Петербургскую. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 6 февраля в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Международный день бармена

Фото: Dex Images / Getty Images

Впервые профессиональный праздник отметили в 2008 году в Киеве по инициативе рок-клуба «Докер Паб». Идею поддержал международный центр барменов Planet Z. С 2009 года праздник отмечают в России.

Профессия бармена зародилась в США во времена золотой лихорадки, когда в универсальных магазинах поселений начали предлагать алкогольные напитки. Позже помещение торговых точек стали разделять барьерами на зону продажи и место для отдыха, то есть бар. Собственно, сотрудники зон для отдыха и стали первыми барменами.

Всемирный день отказа от мобильного телефона

Праздник придумал французский писатель Фил Марсо в 2001 году, чтобы люди не забывали, как современные технологии изменили их повседневные привычки. По его задумке, стоит хотя бы один день прожить так, будто мобильного телефона вовсе не существует.

Какие еще праздники отмечают в мире 6 февраля

День тайского бокса муай-тай;

Международный день саамов;

День витаминных напитков.

Какой церковный праздник 6 февраля

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Согласно преданию, Ксения Петербургская жила в XVIII веке и была женой придворного певчего. Потеряв мужа в 26 лет, она раздала все свое имущество, надела одежду покойного супруга и с тех пор отзывалась только на его имя. Почти 50 лет блаженная ходила по улицам Петербурга, а по ночам молилась в поле.

Церковь расценила поступок святой как подвиг юродства ради прощения грехов мужа. Житие гласит, что со временем Бог послал блаженной Ксении дар предвидения и исцеления.

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 6 февраля

День памяти святителя Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского;

День памяти мученика Иоанна Казанского;

День памяти мученика Вавила отшельника, пресвитера, и учеников его Тимофея и Агапия;

День памяти преподобного Македония Сирийского, пустынника;

Перенесение мощей преподобномученика Анастасия Персянина.

Приметы на 6 февраля

В народе 6 февраля — Аксиньин день. На Руси в это время гадали о ценах на хлеб и на новый урожай.

Если дорогу заметает снегом, то зима будет долгой, а корм для скота закончится раньше, чем наступит весна.

Редкие и высокие облака предвещают потепление.

Безветренная погода предвещает засуху во второй половине июля.

Кто родился 6 февраля

Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Советский и российский медиаменеджер возглавляет Первый канал (ОРТ — до 2002 года) уже более 25 лет. Также Эрнст был продюсером многих популярных кинокартин, например, «Рюриковичи. История первой династии», «Союз Спасения», «Вызов», «Любовь Советского Союза» и других.

Дан Балан (47 лет)

Молдавский музыкант, основатель группы O-Zone получил мировую известность в 2003 году после выхода песни Dragostea Din Tei. После распада группы певец успел посотрудничать с американской певицей Рианной — он выступил соавтором суперхита Live your life, который поп-звезда исполнила с рэпером T.I. В числе других хитов Дан Балана: Chica Bomb, «Лепестками слез» в дуэте с Верой Брежневой, «Лишь до утра».

Кто еще родился 6 февраля