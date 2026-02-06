Американские банки рекордно заработали на связанных с заявлениями Трампа колебаниях рынка

Bloomberg: Крупнейшие американские банки увеличили прибыль из-за колебаний рынка

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group и Bank of America увеличили свои бонусные фонды для банкиров и трейдеров как минимум на 10 процентов, заработав на колебаниях рынка в 2025 году. Как пишет Bloomberg, совокупная выручка инвестиционно-банковского бизнеса этих крупнейших американских кредитных организаций выросла на 12 процентов, до 25,7 миллиарда долларов, а их выручка от торговых операций увеличилась на 16 процентов, достигнув 87,7 миллиарда.

В публикации говорится, что такая динамика отражают успехи банков, чьи показатели прибыли оказались лучшими с 2021 года благодаря волатильности, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа об экономической политике, «подготовившей почву для рекордного года для трейдеров, особенно на фондовом рынке».

С учетом того что ежегодные выплаты на Уолл-стрит нестабильны из-за чередования подъемов и спадов, в хорошие времена речь может идти о суммах в миллионы долларов, значительно превышающих зарплаты получателей бонусов, подчеркивают журналисты.

Ранее еженедельник The Economist, поместивший на обложку своего нового выпуска доллар в виде зеленой змея, объяснил такую образность тем, что участившиеся в 2025 году панические распродажи американских акций и платежных средств «дают представление о беспорядочном мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными». При этом авторы материала признали, что «большинство рынков активов продолжают работать как ни в чем не бывало», а за последние 12 месяцев индекс акций S&P 500 вырос на 14 процентов благодаря наращиванию вложений в связанные с ИИ активы.