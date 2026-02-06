Реклама

16:04, 6 февраля 2026Экономика

Падающий доллар сравнили со змеей

Economist поместил на обложку доллар в виде змеи, предупредив о его коварстве
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Англоязычный еженедельник The Economist поместил на обложку своего нового выпуска доллар в виде зеленой змеи, объяснив такое сравнение тем, что за год, прошедший с инаугурации вернувшегося в Белый дом президента США Дональда Трампа, индекс американской валюты упал на 10 процентов, а к евро доллар подешевел на 15 процентов.

В публикации также говорится, что периоды паники на рынке, в ходе которых инвесторы начинают массово избавляться от американских активов, наблюдались в прошлом году примерно втрое чаще, чем в предыдущие десятилетия, что также сказывается на стоимости валюты США и ценных бумаг представляющих страну компаний.

«Эти приступы паники дают представление о беспорядочном мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными», — отмечают авторы статьи с заголовком «Эпоха коварного, падающего доллара. Владельцам американских активов придется к этому привыкнуть». В то же время они признают, что «большинство рынков активов продолжают работать как ни в чем не бывало», а за последние 12 месяцев индекс акций S&P 500 вырос на 14 процентов благодаря наращиванию вложений в связанные с ИИ активы.

Ранее администрацию Трампа не раз уличали в желании снизить курс доллара в стремлении избавиться от торгового дефицита. Сам президент США уверяет, что с долларом «все прекрасно». На прошлой неделе он поделился, что мог бы заставить нацвалюту расти или падать подобно йо-йо.

