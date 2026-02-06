Реклама

22:44, 6 февраля 2026

Астронавтам разрешили брать в космос iPhonе

NASA разрешило астронавтам брать в космос iPhonе
Евгений Силаев
Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) впервые в истории разрешило астронавтам брать в космос iPhonе для съемки и документирования полетов. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман на своей странице в социальной сети X.

«Мы выдадим нашим экипажам инструменты, позволяющие запечатлеть особенные моменты и поделиться вдохновляющими изображениями и видео со всем миром», — написал Айзекман.

Отмечается, что в данный момент речь идет только об iPhonе, однако в дальнейшем могут разрешить использовать на орбите и другие смартфоны.

Ранее NASA сообщило, что миссия Crew-12 к Международной космической станции (МКС) с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Андреем Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 московского времени.

