Путешествия
20:32, 6 февраля 2026Путешествия

Авиакомпания потеряла чемодан россиянки и отправила его в путешествие по Египту

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines потеряла чемодан российской туристки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines потеряла чемодан российкой туристки по пути в Египет и случайно отправила его в путешествие по курортной стране. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что россиянка прибыла из Москвы в Шарм-эш-Шейх 5 января, но так и не получила свой багаж, как и остальные пассажиры рейса. Гид пообещал, что чемоданы доставят в отель позже — так и случилось, однако несколько путешественников не дождались своих вещей.

Одна из них рассказала, что даже ездила в аэропорт повторно, чтобы поговорить с представителем авиакомпании, но так и не смогла с ним встретиться. Она провела отпуск без летних вещей, а по прилете в Москву обратилась в турагентство. Там сообщили, что утерянный чемодан оказался в египетской Хургаде.

«Авиакомпания отправит багаж этих туристов в Москву с ближайшим доступным рейсом после согласования всех формальностей с ответственными службами аэропортов. Далее его доставят пассажирам по адресам», — рассказали в AlMasria Universal Airlines.

Ранее сообщалось, что около 300 единиц багажа российских туристов в очередной раз забыли погрузить на рейсы из-за рубежа до московского аэропорта Внуково.

