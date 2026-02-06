Бездыханного россиянина с раздробленным черепом нашли на пляже в Таиланде

Thaiger: 36-летнего россиянина с разбитым черепом нашли на пляже Таиланда

Бездыханного российского туриста нашли с раздробленным черепом на пляже у смотровой площадки в Таиланде. Об этом сообщает The Thaiger.

36-летнего Ильяра Бичурина обнаружил 5 февраля другой иностранец на острове Ко Самуи. Он сразу же обратился в полицию, приехавшие на место происшествия правоохранители начали расследование. Из-за рельефа местности добраться до россиянина было непросто — тропа, ведущая вниз к пляжу, оказалась узкой и каменистой.

Бичурин лежал лицом вверх с тяжелыми травмами головы и шеи. Осмотревшие его медики заметили, что череп мужчины был раздроблен. Турист крепко сжимал в одной руке ветку, из-за чего полиция сделала вывод, что он свалился на пляж со смотровой площадки и пытался спастись, цепляясь за деревья.

Рядом с ним нашли красную сумку, в которой оказались два паспорта и ключ от номера в отеле. Следов борьбы обнаружено не было.

Установлено, что Бичурин въехал в Таиланд через провинцию Сатун и позже заселился в гостиницу на острове Самуи. Полиция будет координировать свои действия во время расследования с посольством России в Таиланде.

