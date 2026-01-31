Реклама

Второй за месяц россиянин пропал в Таиланде

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде пропал 24-летний криптоинвестор из Петербурга Максим Гарбузов. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, молодой человек около двух с половиной лет жил в северной части Паттайи, работал удаленно и почти ни с кем не общался. Последний раз Гарбузова видели 24 декабря — с большим рюкзаком на мотоцикле. Установлено, что в тот день он приехал в торговый центр The Outlet, где сделал покупку.

Об исчезновении россиянина сообщил его брат, с которым тот прежде был в постоянном контакте. Также Гарбузов перестал платить аренду, из-за чего владелица жилья обратилась в полицию.

Известно, что это уже второй случай за месяц, когда в Паттайе пропадает петербуржец.

Ранее сообщалось, что россиянка забаррикадировалась в номере отеля в Таиланде из-за долга за проживание.

