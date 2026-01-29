Реклама

Россиянка забаррикадировалась в номере отеля в Таиланде из-за долга за проживание

Россиянка забаррикадировалась в отеле в Бангкоке из-за долга за проживание
Алина Черненко

Фото: Mrsiraphol / Freepik

Россиянка забаррикадировалась в номере гостевого дома в столице Таиланда Бангкоке из-за долга за проживание. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, 50-летняя кандидат экономических наук Наталья из Санкт-Петербурга жила в Азии последние 20 лет. Женщина организовывала и проводила там экскурсии.

В 2025 году Наталья заключила договор долгосрочной аренды с отелем в Бангкоке и вскоре столкнулась с проблемами. В ее номере постоянно не работал кондиционер и холодильник. Ремонт помогал ненадолго, а счета за электричество постоянно увеличивались.

В октябре соотечественница перестала платить за жилье. По словам знакомых Натальи, у нее начались проблемы с деньгами после двух тяжелых болезней.

В январе ситуация усугубилась — владельцы гостевого дома выставили россиянке счет в размере 42 тысяч батов (около 103 тысяч рублей) и пригрозили полицией. В ответ она заперлась в своей комнате и не выходит оттуда уже больше десяти дней. Как пишет издание, Наталья питается рисом и пьет воду из-под крана. В ее кошельке осталось около 200 батов (примерно 500 рублей).

Кроме того, российский паспорт петербурженки просрочен, а допустимый срок нахождения в Таиланде по визе она превысила. Жилья и родственников у Натальи в России нет. Она обратилась за помощью в консульство и попросила оплатить ее долг за жилье и штраф за нарушение миграционного законодательства, а также купить билет в родной город и дать денег на первое время.

Ранее власти этой страны Азии депортировали россиянина за длительное пребывание без визы. Он прожил на территории королевства 22 месяца.

