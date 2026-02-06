Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:54, 6 февраля 2026Экономика

Британия решила сократить помощь бедным странам в одном вопросе

The Guardian: Великобритания сократит климатическую помощь бедным странам
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Великобритания планирует сократить финансирование мер по борьбе с изменением климата для развивающихся стран с 11,6 миллиарда фунтов стерлингов за последние пять лет до 9 миллиардов фунтов в следующие пять лет. Об этом сообщает The Guardian.

С учетом инфляции сокращение составит примерно 40 процентов. Решение было принято через год после того, как Великобритания и другие богатые страны пообещали утроить глобальное финансирование мер по борьбе с изменением климата для беднейших стран до 300 тысяч миллиардов долларов в год к 2035 году.

Сокращение помощи в борьбе с изменением климата планируется несмотря на недавние предупреждения руководителей британских разведывательных служб о том, что коллапс таких экосистем, как Амазония или Конго, может повлечь за собой резкий рост цен на продукты питания.

Ранее стало известно, что США прекратили закупки еды в рамках зарубежных программ продовольственной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

    Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции

    В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

    Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

    Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

    Бетербиев рассказал о третьем поединке с Биволом

    Россиянин получил контузию при атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok