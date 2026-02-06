Британия решила сократить помощь бедным странам в одном вопросе

The Guardian: Великобритания сократит климатическую помощь бедным странам

Великобритания планирует сократить финансирование мер по борьбе с изменением климата для развивающихся стран с 11,6 миллиарда фунтов стерлингов за последние пять лет до 9 миллиардов фунтов в следующие пять лет. Об этом сообщает The Guardian.

С учетом инфляции сокращение составит примерно 40 процентов. Решение было принято через год после того, как Великобритания и другие богатые страны пообещали утроить глобальное финансирование мер по борьбе с изменением климата для беднейших стран до 300 тысяч миллиардов долларов в год к 2035 году.

Сокращение помощи в борьбе с изменением климата планируется несмотря на недавние предупреждения руководителей британских разведывательных служб о том, что коллапс таких экосистем, как Амазония или Конго, может повлечь за собой резкий рост цен на продукты питания.

Ранее стало известно, что США прекратили закупки еды в рамках зарубежных программ продовольственной помощи.