03:49, 6 февраля 2026

Диетолог обозначила безвредную для веса порцию блинов

Диетолог Ямилова: Можно съесть два-четыре блина в день без вреда для веса
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Чтобы не потолстеть на Масленичной неделе, можно есть не больше двух-четырех блинов в день. Подробнее о влиянии этого блюда на вес рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, традиция заключается в том, что блины едят всю неделю, но очень важно соблюдать меру. «Не стоит объедаться и включать блины в каждый прием пищи на протяжении недели», — отметила Ямилова.

Допустимая порция для здорового человека — примерно 100-250 граммов в сутки, без начинки, что эквивалентно двум-четырем блинам. Диетолог отметила, что также важно обратить внимание на состав теста, из которого они готовятся. Можно попробовать заменить часть муки высшего сорта на цельнозерновую, а также сократить количество сахара в рецепте или совсем обойтись без него.

При этом эксперт советует использовать маложирные молочные продукты, а жарить блинчики не на масле. Лучшим способом без вреда для веса будет выпекание на антипригарной сковороде. В качестве начинки можно добавить свежие или замороженные фрукты и ягоды, творог, овощи и зелень, маложирные сорта мяса и птицы, а также рыбу.

Масленичная неделя в 2026 году будет проходить с 16 по 22 февраля.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева подчеркнула, что ежедневное употребление блинов может нарушить обмен веществ.

