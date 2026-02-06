Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 6 февраля 2026Силовые структуры

Двух человек задержали после нападения ученицы на российскую школу

В Красноярске задержали вахтершу и охранника школы после нападения ученицы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

Сотрудники силовых структур задержали вахтершу и охранника красноярской школы № 153, на которую напала одна из учениц. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Среди задержанных — бабушка-вахтер, о которой рассказывали школьники в день нападения. Она, как и охранник, является сотрудником ЧОО «Тамерлан». В отношении них возбуждено уголовное дело о халатности.

Девочка пришла в школу с полной сумкой керосина в среду, 4 февраля. Сначала она подожгла крышку унитаза в школьном туалете, а затем вернулась в класс и метнула внутрь него бутылку с зажигательной смесью. После этого она набросилась с молотком на одноклассников и учителя. Пострадали шесть человек, пятеро из них — дети. Их госпитализировали.

По последним данным, трое подростков до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Популярный кроссовер Geely получит новый двигатель в России

    Россияне оценили защищенность своих банковских сбережений

    В НАТО присвоили себе Балтийское море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok