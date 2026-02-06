Двух человек задержали после нападения ученицы на российскую школу

В Красноярске задержали вахтершу и охранника школы после нападения ученицы

Сотрудники силовых структур задержали вахтершу и охранника красноярской школы № 153, на которую напала одна из учениц. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Среди задержанных — бабушка-вахтер, о которой рассказывали школьники в день нападения. Она, как и охранник, является сотрудником ЧОО «Тамерлан». В отношении них возбуждено уголовное дело о халатности.

Девочка пришла в школу с полной сумкой керосина в среду, 4 февраля. Сначала она подожгла крышку унитаза в школьном туалете, а затем вернулась в класс и метнула внутрь него бутылку с зажигательной смесью. После этого она набросилась с молотком на одноклассников и учителя. Пострадали шесть человек, пятеро из них — дети. Их госпитализировали.

По последним данным, трое подростков до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

