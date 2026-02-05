Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 5 февраля 2026Силовые структуры

Назван грозящий российской школьнице срок за поджог сверстников

Подросток из Красноярска принесла в школу сумку керосина, ей грозит до 10 лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Школьница, которая подожгла одноклассников в красноярской школе № 153, принесла с собой полную сумку керосина. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, 14-летняя девочка облила горючей смесью тряпку и бросила ее в класс вместе с бутылкой. По возрасту она попадает под уголовную ответственность – за содеянное ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Девочка подожгла крышку унитаза в школьном туалете в среду, 4 февраля. После этого она вернулась в класс и метнула внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью, а затем набросилась с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали шестеро человек, пятеро из них – дети. Их госпитализировали. Трое подростков до сих пор находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мотивом преступления стали насмешки одноклассников над школьницей и обидное прозвище.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok