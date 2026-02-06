Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске

Эдгарду Запашному оказали помощь в больнице ЛНР из-за обострившейся патологии

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный 2,5 дня провел в Луганской республиканской клинической больнице, где два раза находился под общим наркозом. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Я снова на Донбассе. Но мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!» — сообщил Запашный, добавив, что сейчас с ним все хорошо.

Луганская республиканская клиническая больница опубликовала видео с дрессировщиком, на котором он рассказал, что причиной обращения стала обострившаяся урологическая патология, требовавшая стационарного лечения и наблюдения.

