Культура
01:10, 6 февраля 2026Культура

Эдгард Запашный попал в больницу в Луганске

Эдгарду Запашному оказали помощь в больнице ЛНР из-за обострившейся патологии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный 2,5 дня провел в Луганской республиканской клинической больнице, где два раза находился под общим наркозом. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Я снова на Донбассе. Но мое путешествие началось необычно: первые 2,5 дня я провел в больнице, и было два общих наркоза!» — сообщил Запашный, добавив, что сейчас с ним все хорошо.

Луганская республиканская клиническая больница опубликовала видео с дрессировщиком, на котором он рассказал, что причиной обращения стала обострившаяся урологическая патология, требовавшая стационарного лечения и наблюдения.

Ранее Эдгард Запашный ответил на требования некоторых активистов запретить использовать животных в цирковых представлениях. По словам народного артиста России, на сегодняшний день в обществе нет запроса на подобные решения.

