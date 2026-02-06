Реклама

09:36, 6 февраля 2026Спорт

Канадец попал шайбой в лицо российскому одноклубнику в матче НХЛ

Игрок «Кингс» Даути попал в лицо шайбой одноклубнику Кузьменко в матче НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Канадский защитник «Лос-Анджелес Кингс» Дрю Даути попал шайбой в лицо российскому одноклубнику Андрею Кузьменко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде канадец мощно щелкнул по воротам от синей линии, и шайба прилетела проезжавшему около них Кузьменко в область челюсти. Россиянин упал на лед и не смог самостоятельно покинуть площадку.

Во втором периоде форвард вернулся в игру, но в третьем периоде снова не появлялся на льду. В общей сложности он провел на площадке чуть больше восьми минут и не отметился результативными действиями. «Вегас» одержал победу со счетом 4:1.

Кузьменко в нынешнем сезоне провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина 13 голов и 10 результативных передач.

