Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:48, 6 февраля 2026Экономика

Лукашенко объяснил пользу от экономии на уличном освещении на примере пенсий

Лукашенко: Урезание срока уличного освещения окупает расходы на повышение пенсий
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Сокращение временных сроков работы уличного освещения в Белоруссии даже на короткий промежуток времени позволяет сэкономить сумму, сопоставимую с расходами на годовое повышение пенсий на 10 процентов или строительство ряда сельскохозяйственных объектов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, продолживший ранее поднятую на этой неделе тему. Его цитирует «БелТА».

Комментируя жалобы на то, что в Минске «на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше», Лукашенко объяснил ситуацию в том числе на примере пенсий, рост которых с 1 февраля почти эквивалентен экономии на освещении.

«Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10-15 минут, как Владимир Евгеньевич (Кухарев, глава Мингорисполкома) говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить», — поделился президент страны.

Также, по словам корреспондента белорусского информагентства, Лукашенко заметил, что в таких крупных городах, как Минск, достаточно и дополнительных источников освещения, включая свет от зданий, жилых домов, витрин. «Он поставил задачу перед ответственными лицами еще раз проанализировать и при необходимости дополнительно наладить систему работы уличного освещения с учетом постоянно меняющейся продолжительности светового дня», — говорится в публикации.

До этого Лукашенко заявил о необходимости скорректировать режим освещения на улицах ради экономии. «Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. <...> Все на улицах фонари включены, все сияет», — сообщил глава государства 3 февраля, отметив, что утром свет можно отключать уже в половине восьмого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok