Лукашенко объяснил пользу от экономии на уличном освещении на примере пенсий

Лукашенко: Урезание срока уличного освещения окупает расходы на повышение пенсий

Сокращение временных сроков работы уличного освещения в Белоруссии даже на короткий промежуток времени позволяет сэкономить сумму, сопоставимую с расходами на годовое повышение пенсий на 10 процентов или строительство ряда сельскохозяйственных объектов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, продолживший ранее поднятую на этой неделе тему. Его цитирует «БелТА».

Комментируя жалобы на то, что в Минске «на 15 минут или на 10 даже свет выключил раньше», Лукашенко объяснил ситуацию в том числе на примере пенсий, рост которых с 1 февраля почти эквивалентен экономии на освещении.

«Десять минут! А никто не посчитал, что эти 10-15 минут, как Владимир Евгеньевич (Кухарев, глава Мингорисполкома) говорит, по году дают три молочно-товарных комплекса по стоимости и семь профилакториев для телят, как модно сейчас говорить», — поделился президент страны.

Также, по словам корреспондента белорусского информагентства, Лукашенко заметил, что в таких крупных городах, как Минск, достаточно и дополнительных источников освещения, включая свет от зданий, жилых домов, витрин. «Он поставил задачу перед ответственными лицами еще раз проанализировать и при необходимости дополнительно наладить систему работы уличного освещения с учетом постоянно меняющейся продолжительности светового дня», — говорится в публикации.

До этого Лукашенко заявил о необходимости скорректировать режим освещения на улицах ради экономии. «Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. <...> Все на улицах фонари включены, все сияет», — сообщил глава государства 3 февраля, отметив, что утром свет можно отключать уже в половине восьмого.